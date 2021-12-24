Все участники формата "3+3" заинтересованы в продолжении совместной работы – Захарова

БАКУ /Trend/ - Заинтересованность у всех участников формата "3+3" в продолжении совместной работы и налаживании практического взаимодействия весьма высокая.

Как сообщает Trend, об этом сказала в пятницу в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«А согласование места проведения и содержательного наполнения следующей встречи проходит по линии внешнеполитических ведомств на основе консенсуса всех участников. Мы исходим из того, что в первую очередь важно сосредоточиться на вопросах, которые представляли общий интерес. Среди них - развитие торгово - экономических, транспортных, культурно - гуманитарных связей, борьба с общими угрозами и вызовами, и все эти направления работают на повышение доверия, укрепление стабильности в регионе», - сказала Захарова.

Отметим, что 10 декабря в Москве прошло первое заседание платформы сотрудничества "3+3", посвященное вопросам обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе.