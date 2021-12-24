Мы ведем дело к скорейшему запуску конкретных транспортных проектов на Южном Кавказе – Захарова
БАКУ/Trend/ - Как и договорились лидеры Азербайджана, России и Армении в Сочи, мы ведем дело к скорейшему запуску конкретных транспортных проектов.
Как сообщает Trend, об этом сказала в пятницу в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.
"Те инициативы, которые идут по итогам встречи в Брюсселе, развивают трехсторонние договоренности от 26 ноября текущего года. Их предметное обсуждение продолжается по линии трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров. В рамках этого механизма рассматривается весь комплекс разблокирования транспортных, экономических связей на Южном Кавказе, включая восстановление как железнодорожного, так и автотранспортного сообщения в регионе", - отметила она.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Россия приветствует международные усилия, направленные на нормализацию отношений между Баку и Ереваном – Захарова
В Азербайджане утверждены поправки в связи с запретом доступа к иностранным сайтам спортивных ставок
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии воинской части в поселке Гадрут
Президент Ильхам Алиев шаг за шагом на протяжении долгих лет ковал Победу Азербайджана - Полад Бюльбюльоглу (ВИДЕО)
Фонд возрождения Карабаха готов оказать поддержку и в области защиты окружающей среды на освобожденных территориях
Федерация гимнастики Азербайджана подготовила видеопоздравление ко дню рождения Президента Ильхама Алиева (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев блестяще сыграл решающую роль в Победе во второй Карабахской войне - спецпредставитель Президента России (ВИДЕО)