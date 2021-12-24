Россия приветствует международные усилия, направленные на нормализацию отношений между Баку и Ереваном – Захарова
БАКУ/Trend/ - Россия приветствует международные усилия, направленные на нормализацию отношений между Баку и Ереваном.
Как сообщает Trend, об этом сказала в пятницу в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.
"Мы исходим из договоренности от 26 ноября и ведем дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией с последующей демаркацией при консультативном содействии России по запросу сторон. При этом мы приветствуем международные усилия, которые направлены на нормализацию двусторонних отношений. Со своей стороны, мы продолжим оказывать и Азербайджану, и Армении всю необходимую поддержку, включая консультативную", - добавила она.
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