Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко позвонила Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - 24 декабря председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко позвонила Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Валентина Матвиенко поздравила Президента Ильхама Алиева с юбилеем, пожелала ему крепкого здоровья, успехов в президентской деятельности во имя развития нашей страны.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Валентину Матвиенко за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было подчеркнуто, что двусторонние дружеские отношения между Азербайджаном и Россией успешно развиваются во всех областях, в том числе в сфере межпарламентского сотрудничества.