Распределение освобожденных от оккупации территорий Азербайджана между двумя экономическими районами является важным фактором - Эмин Гусейнов

БАКУ/Trend/ - Распределение освобожденных от оккупации территорий Азербайджана между двумя экономическими районами является важным фактором.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов во время выступления на мероприятии под названием "Prezident: Zəfərə davam, zəfərə inam".

По его словам, учитывая сравнительные преимущества административных районов, входящих в эти экономические районы, традиционные сферы экономической деятельности, полезные ископаемые, климат, мы видим, что каждый регион имеет потенциал для объединения вокруг единого кластера. Это означает, что в будущем в этих экономических районах будет высокая конкурентоспособность для развития производственных процессов. Эта конкурентоспособность может быть реализована как на внутреннем, так и на внешнем рынке за счет низкой себестоимости и затрат на производство.

Гусейнов отметил, что в регионе есть 4 центра кластера.

"Это промышленный кластер в Агдаме, логистический, торговый и транзитный в Джебраиле, культурный и туристический в Шуше, горнодобывающий и туристический в Кяльбаджаре. Для реализации потенциала в каждом экономическом районе создано по одному промышленному парку. Это промышленные парки Агдам и экономическая зона Аразской долины.

В промышленных парках ведутся работы по созданию рабочих мест. Резиденты уже начали строительство заводов в Агдамском промышленном парке", - отметил он.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)