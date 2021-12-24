На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана реализованы проекты, поразившие весь мир - Эмин Гусейнов

БАКУ / Trend / - За последний год на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана реализованы проекты, поразившие весь мир. Никто не ожидал, что Азербайджан в такой короткий срок реализует столь крупные проекты.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов во время выступления на мероприятии под названием "Prezident: Zəfərə davam, zəfərə inam".

По его словам, сегодня в Карабахе реализуются проекты автомобильных дорог, связи и коммуникации, интернета, кабельного телевидения.

"Мы стараемся ускорить возвращение нашего народа на освобожденные земли. На территориях, прилегающих к бывшей линии соприкосновения, таких как Агдам и Тертер, проводятся операции по разминированию. В Карабахе идут восстановительные работы. Мы не имеем право на ошибку, поэтому все должно быть спланировано правильно", - отметил Эмин Гусейнов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)