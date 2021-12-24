Михаил Мишустин поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично передаю Вам сердечные поздравления с 60-летием.

Под Вашим руководством Азербайджан осуществляет масштабные программы, направленные на развитие национальной экономики и социальной сферы. Существенно укрепился авторитет Республики в регионе и на международной арене.

Хотел бы особо отметить Ваш большой личный вклад в упрочение российско-азербайджанских отношений, основанных на принципах дружбы, добрососедства и партнерства. Поступательно расширяется сотрудничество и в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной областях, успешно воплощаются в жизнь важные совместные проекты.

Убежден, что дальнейшее углубление практического взаимодействия, продвижение новых перспективных инициатив в полной мере отвечают интересам Российской Федерации и Азербайджанской Республики.

От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, счастья и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности", - говорится в письме.