Президент Ильхам Алиев: Если мы увидим угрозу, даже из-за рубежа, то никто не сможет нас остановить

БАКУ /Trend/ - Если мы увидим угрозу, даже из-за рубежа, то никто не сможет нас остановить.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 24 декабря на открытии новой воинской части в Гадруте.

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