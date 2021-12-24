Эмин Гусейнов рассказал о проделанных работах в связи с "большим возвращением" в Карабах

БАКУ / Trend / - Определено количество бывших вынужденных переселенцев, обеспеченных жильем, а также тех, кто проживает во временных поселениях.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал журналистам спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов во время выступления на мероприятии под названием "Prezident: Zəfərə davam, zəfərə inam".

По его словам, все это будет учитываться по каждому населенному пункту при процессе "большого возвращения" в Карабах.

"В связи с этим действует специальная рабочая группа. Она исследует экономические, социальные и юридические вопросы, связанные с "большим возвращением", - отметил Эмин Гусейнов.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)