На сайте авторитетного российского журнала «Национальная оборона» опубликована статья о роли Президента Ильхама Алиева в Победе во Второй Карабахской войне

БАКУ/Trend/ - 23 декабря на сайте авторитетного российского журнала «Национальная оборона» опубликована статья под названием «Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне была закономерна и исторически предопределена».

В статье подробно рассказывается о политических, дипломатических, экономических, военных факторах, предопределивших историческую Победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, говорится об исключительной роли Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в достижении этой Победы. Также всесторонне анализируется деятельность главы государства, направленная на стремительное развитие и укрепление экономики страны, реализацию масштабных проектов, строительство сильной армии, повышение благосостояния населения.

В публикации также рассказывается о многогранной деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева в становлении независимого Азербайджанского государства, обеспечении общественно-политической стабильности в стране, укреплении ее экономического и военного потенциала. Отмечается, что успешное продолжение Президентом Ильхамом Алиевым политического курса общенационального лидера обеспечило формирование нашей страны как сильного и успешного государства с боеспособной армией, создало основу для восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности.