Президент Ильхам Алиев: До конца этого года 130 семьям военнослужащих будут предоставлены квартиры

БАКУ /Trend/ - До конца этого года 130 семьям военнослужащих будут предоставлены квартиры.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 24 декабря на открытии новой воинской части в Гадруте.

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