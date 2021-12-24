Президент Ильхам Алиев: Я неоднократно говорил, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией

БАКУ /Trend/ - Я неоднократно говорил, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 24 декабря на открытии новой воинской части в Гадруте.

Новость обновляется