Президент Ильхам Алиев: В Гадруте я еще раз могу сказать, что сегодня армянской армии нет

БАКУ /Trend/ - В Гадруте я еще раз могу сказать, что сегодня армянской армии нет.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 24 декабря на открытии новой воинской части в Гадруте.

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