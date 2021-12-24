Вагит Алекперов поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика 24 декабря 2021 18:18 (UTC+04:00)
Вагит Алекперов поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент российского публичного акционерного общества (ПАО) "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

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