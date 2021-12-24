Президент Ильхам Алиев: Свое 50-летие я отмечал в Карабахе - Агджабеди, а свое 60-летие - в Карабахе - на этот раз в Шуше

БАКУ/Trend/- Свое 50-летие я отмечал в Карабахе - Агджабеди, а свое 60-летие - в Карабахе - на этот раз в Шуше.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 24 декабря на Джыдыр дюзю в Шуше.

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