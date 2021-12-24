Президент Ильхам Алиев: После победы наша мощь, авторитет и сфера влияния расширились

БАКУ/Trend/- После победы наша мощь, авторитет и сфера влияния расширились.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 24 декабря на Джыдыр дюзю в Шуше.

Новость обновляется