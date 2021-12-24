Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи совершили молитву в мечети Юхары Говхар Ага в Шуше (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/- Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи совершили молитву в мечети Юхары Говхар Ага в Шуше.

Соответствующие кадры опубликовала Первая леди Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

«Да примет Аллах все молитвы и не пожалеет своей милости для нашего народа!»