Президент Ильхам Алиев: Наш народ сплотился во имя единой цели, единой священной идеи и добился желаемого

БАКУ/Trend/ - Я всегда говорил, что настанет день, когда наши оккупированные земли будут освобождены, мы вернемся на эти земли, и мы вернулись. Все эти годы азербайджанский народ верил мне.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 24 декабря на Джыдыр дюзю в Шуше.

«Несмотря на то, что и тогдашние вынужденные переселенцы, и общественность страны, глядя на продолжавшиеся из года в год бессмысленные переговоры, видели, что урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта заходит в тупик. Но, невзирая на это, мой родной народ верил моим словам. Я говорил, что настанет день, когда флаг Азербайджана будет развеваться на оккупированных землях, в том числе в Шуше, и мы пришли к этому священному дню ценою жизни и крови наших шехидов. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов.

Сегодня мы находимся в освобожденном Карабахе. Сегодня мы в освобожденном Зангезуре. Мы – хозяева этих земель вернулись на эти земли и отныне вечно будем жить на этих землях. Вера азербайджанского народа в мои слова еще больше убеждала меня в том, что мы добьемся этого. Наш народ сплотился, сплотился во имя единой цели, единой священной идеи и добился желаемого»,- сказал глава государства.