Президент Ильхам Алиев: Сегодня в Гадруте мы вступили в новый этап работы в области армейского строительства

БАКУ/Trend/- Сегодня в Гадруте – Ходжавендском районе, являвшемся составной частью бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, мы вступили в новый этап работы в области армейского строительства.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 24 декабря на Джыдыр дюзю в Шуше.

«После этого я приехал в Шушу. Это – моя седьмая поездка в Шушу в нынешнем году. Шуша притягивает к себе каждого из нас. Правда, я принимал участие здесь, в Шуше, в открытии различных мероприятий, мероприятий, которые еще раз подтверждают, что Шуша принадлежит азербайджанскому народу, азербайджанской культуре. Но в то же время всякий раз, когда в Шуше планировалось какое-то мероприятие, я приезжал сюда с большой охотой, большой любовью и считал, что должен отметить этот день именно здесь – в Шуше, на родном для каждого из нас Джыдыр дюзю, что и делаю»,- сказал глава государства.