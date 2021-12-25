Несение боевого дежурства на освобожденных территориях обеспечено на высоком уровне - минобороны Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По указанию Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются мероприятия по всестороннему обеспечению и улучшению социально-бытовых условий подразделений, несущих боевое дежурство на освобожденных территориях, сообщает в субботу Trend со ссылкой на азербайджанское минобороны.

В сообщении оборонного ведомства подчеркивается, что приняты все необходимые меры для дальнейшего повышения боеспособности личного состава, несущего круглосуточную службу в суровых климатических условиях на территориях со сложным рельефом, а также для поддержания высокого уровня боеготовности.

Военнослужащие обеспечены продовольствием и теплой одеждой в соответствии с предусмотренной нормой. Для образцовой службы личного состава подразделений, несущих боевое дежурство, служебные помещения в комплексах модульного типа оснащены мебелью, санитарными узлами современного типа, сушилками, медпунктом, продовольственным складом для хранения запаса продуктов, постельными принадлежностями, кухонным оборудованием и генераторами для бесперебойного электроснабжения, говорится в сообщении.

"Планомерно осуществляются мероприятия, направленные на бесперебойное обеспечение наших военнослужащих свежей, высококалорийной едой, организацию высокого уровня социально - бытовых условий и службы войск", - отмечается в сообщении минобороны.

(Редактор: Константин Шапиро)