Михаил Гусман поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель генерального директора Информационного агентства России ТАСС Михаил Гусман направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

"Многоуважаемый Ильхам Гейдарович!

Прошу принять от имени Информационного агентства России ТАСС и меня лично самые сердечные и искренние поздравления с Вашим 60-летием!

Достойнейший сын своего великого отца, выдающийся деятель современной эпохи, Вы на протяжении многих лет благодаря Вашей мудрости и талантам делаете свою страну счастливой и процветающей.

Тонко чувствуя чаяния народа, при поддержке надежных партнеров и союзников, используя все свои блестящие лидерские качества, Вы уверенно и целеустремленно ведете Азербайджан в будущее к мирной и благополучной жизни. Свой юбилей Вы встречаете с особым чувством освободителя родных земель, чувством победителя в борьбе за справедливость.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии для претворения в жизнь задуманных планов, успешной и плодотворной работы на благо своей страны.

Добра и благосостояния Вам и народу Азербайджанской Республики!" - говорится в письме.