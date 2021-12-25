В 2020 году историю Южного Кавказа и будущее этого региона вершил Ильхам Алиев - журнал "Национальная оборона"

Политика 25 декабря 2021 13:01 (UTC+04:00)
В 2020 году историю Южного Кавказа и будущее этого региона вершил Ильхам Алиев - журнал "Национальная оборона"

БАКУ/Trend/ - В 2020 году историю Южного Кавказа и будущее этого региона вершил Ильхам Алиев. Об этом, как сообщает Trend, в частности, говорится в материале, опубликованном авторитетным российским военно-политическим изданием "Национальная оборона".

"Вторая Карабахская война стала для Азербайджана Отечественной войной, и как Президент и Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев успешно ответил на все вызовы времени, проявил железную волю и выдержку. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев проявил себя как эффективный и успешный руководитель государства и Верховный главнокомандующий. Армения во главе с политическим популистом Николом Пашиняном проиграла войну и капитулировала", - подчеркивается в материале.

В статье отмечается, что ни эффективная политическая система, ни мощная силовая составляющая не могут дать стране военного триумфа без ключевого фактора: мощного и прозорливого лидера. "Война – в конечном счете итоговый экзамен, финальное испытание для каждого государства, его последняя проверка на прочность. Этот тезис особенно актуален для Азербайджана и Армении: эти два государства с первых дней своей независимости оказались вплетены в полотно тяжелейшего территориального конфликта, который стал частью государственного нарратива, частью национального мифа. Его решение, в свою очередь, во многом стало национальной идеей. История расставила все по своим местам: в результате Второй Карабахский войны Азербайджан одержал решительную победу, вернул оккупированные земли и вступил в новый этап национальной истории. Армения получила страшный удар и капитулировала, оказалась ввергнута в глубочайший политический и моральный кризис", - говорится статье.

Автор отмечает, что уже после завершения этого конфликта легко сказать, что победа Азербайджана была предопределена: разница экономических и военных потенциалов двух государств была несоизмеримой и с каждым годом росла. "В частности, в довоенном 2019 году ВВП Армении составлял $13,6 млрд., в то время как ВВП Азербайджана – $48,1 млрд. За пять предшествующих войне лет Баку вложил в оборонную сферу почти $9,5 млрд., в то время как Ереван – лишь $2,6 млрд. Но за кадром остается тот факт, что и рост ВВП, и наращивание военных расходов, и грамотное их распределение – задача именно политического лидера, главы государства. Политический лидер должен не только обеспечить экономические и военные условия для ведения боевых действий, он также должен позаботиться о том, чтобы влиятельные страны региона и мира были как минимум нейтральны, как максимум – на его стороне", - говорится в материале.

Российское издание подчеркивает, что значительную работу в создание предпосылок для возникновения нагорно-карабахского конфликта проделала армянская националистическая партия «Дашнакцутюн», избравшая террор методом достижения своих политических целей. Хотя деятельность дашнаков на территории СССР была запрещена, они сохраняли идеологическое влияние и действующее подполье как в Советской Армении, так и во всех тех государствах мира, где имелась армянская диаспора.

"Борьба за Карабах обострилась еще в советские годы, когда в 1987 году на имя генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева было подано письмо с просьбой о передаче региона в подчинение Еревану с 75 тысячами подписей – затем армянские активисты начали оказывать системное давление на союзное руководство с целью решить вопрос положительным для себя образом. <...> Ослабевшая коммунистическая верхушка отказалась выступить в роли посредника, и в 1988 году сессия областного Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) Азербайджанской ССР направила властям просьбу о выходе из состава Азербайджана с целью присоединения к Армении. После этого волюнтаристского шага начался гражданский конфликт, погромы и бессудные убийства – Советский Союз рвался по швам. Возможно, ситуацию можно было бы удержать в мирном русле, если бы в 1987 году по одному из виднейших деятелей Советского Азербайджана, патриарху современной азербайджанской нации Гейдару Алиеву не был нанесен аппаратный удар: его вынудили уйти в отставку с поста первого заместителя председателя Совета Министров СССР. В 1987 году Гейдара Алиева выводят из состава Политбюро ЦК КПСС и отправляют в отставку. Это стало возможным в том числе благодаря влиянию армянского лобби из Карабаха, заручившегося поддержкой генсека Михаила Горбачева, а также первого секретаря ЦК Компартии Армении Карена Демирчяна. «Нам удалось сделать самое главное – сместить Алиева до начала нашего движения. Это было очень важно», – впоследствии вспоминал Демирчян уже в 1990 году в разговоре с одним из лидеров движения «Карабах» Игорем Мурадяном", - отмечается в материале.

Исход первой Карабахской войны задал векторы развития двух постсоветских республик, пишет автор. "Азербайджан практически все силы направил на стремительное восстановление, чтобы рано или поздно вернуть свои земли. «Комплекс проигравшего» не повлиял на национальное сознание, не сломил азербайджанский народ, а лишь стимулировал его к активной работе. «Путь – это когда достигают того, что мысли народа одинаковы с мыслями правителя», – писал Сунь-цзы. В вопросе возвращения собственных земель единение народа и его лидеров – Гейдара Алиева и Ильхама Алиева – было абсолютным", - подчеркивается в статье.

Президент Ильхам Алиев, получив поддержку на общенациональных выборах, стал последовательным лидером, поставив на службу интересам Азербайджана и набиравшую силы экономику, и грамотную внешнюю и внутреннюю политику, отмечает российское издание.

Придерживаясь выверенного дипломатического, политического и экономического курса, Президент Ильхам Алиев не забывал об основной задаче, стоящей перед страной. «Все должны знать, что хотя мы выступаем за мир, не желаем возобновления войны и стремимся к мирному решению данного вопроса, тем не менее наше терпение не безгранично. Азербайджан во что бы то ни стало освободит свои земли», – говорил он в первой инаугурационной речи. «Вновь хочу сказать, что азербайджанское государство никогда не согласится с отделением Нагорного Карабаха – исконной азербайджанской земли – от Азербайджана. Укрепляя государственную независимость, мы восстановим нашу территориальную целостность», – говорил Президент Азербайджана. «Я хочу отметить, что стратегическая цель в том, чтобы азербайджанцы вернулись на все свои исторические земли. Я уверен, что мы добьемся этого. Разумеется, осуществление этой стратегической цели займет время. Однако наше общество, молодое поколение, все патриоты должны жить идеей восстановления исторической справедливости», – эти слова прозвучали в 2013 году. «Наша военная победа демонстрирует силу, несокрушимый дух азербайджанского народа. Она показывает, что азербайджанский народ никогда не смирится с этой оккупацией. Показывает, что мы освободим наши земли. Для этого мы должны стать и станем еще сильнее», – заявил Ильхам Алиев на инаугурации в 2019 году.

Издание отмечает, что к 2020 году Президент Ильхам Алиев, жестко и решительно проводя свой курс, обеспечил страну ресурсом для освобождения оккупированных территорий. "В экономическом смысле –он обеспечил доминирование над Арменией по показателям ВВП страны, ВВП на душу населения и других. В дипломатическом – он заручился безоговорочной поддержкой Турции, благожелательным нейтралитетом России (учитывающим отличные личные отношения с Президентом РФ Владимиром Путиным) и невмешательством стран Запада. Наконец, в военном плане Вооруженные Силы Азербайджана также стали современной боеспособной силой, чью победу нельзя сводить лишь к техническим характеристикам ударных беспилотников «Байрактар» и даже воодушевляющим примерам личного мужества азербайджанских солдат и офицеров. Снабжение, связь, разведка – современная армия это сложнейший механизм, сокровенные детали которого видны далеко не всем наблюдателям.

Как Верховный главнокомандующий, Ильхам Алиев в результате целенаправленной работы добился того, что Вооруженные Силы Азербайджана – по оценкам ведущих военных аналитиков мира – признаны лучшими в регионе Южного Кавказа. При этом Азербайджан последовательно пытался решить вопрос мирным путем (известны и «Казанская формула», и «Мадридские принципы»), однако руководство Армении и самопровозглашенной «Нагорно-Карабахской республики» отказывалось идти на возвращение оккупированных земель – упорство Баку в отстаивании мирных принципов на фоне саботажа Еревана и сепаратистов помогло склонить на азербайджанскую сторону многих участников международных отношений. В точном соответствии с принципами Сунь-цзы, Ильхам Алиев как лидер Азербайджана добился единства народа и правителя (возвращение Карабаха одобрили и представители оппозиции), соответствия войны – времени, осуществил правильное руководство (добился военного поражения противника и невмешательства третьих сил), создал боеспособную и эффективную армию, а также обеспечил ее организованность и дисциплинированность", - говорится в статье.

​​​​​​​Оценивая ход и итоги 44-дневной войны трудно отделаться от популярной на Востоке традиции рассматривать любой вооруженный конфликт через призму противоборства лидеров двух государств, чьи личностные особенности наложили отпечаток на ход боевых действий и предшествующей им подготовки, подчеркивает автор.

"Ильхам Алиев – сильный, жесткий, эффективный и решительный лидер, смог создать из Азербайджана мощную машину – машину военную, машину экономическую, машину дипломатическую. Под его решительным руководством Азербайджан заявил о себе как влиятельная держава региона, чья позиция важна для крупных игроков – России, Турции и Ирана. Политика Ильхама Алиева позволила Баку умело маневрировать в этом треугольнике, сохранять суверенитет и способность принимать самостоятельные решения. Экономический рост, выразившийся также в перевооружении армии, позволил Азербайджану стать военным лидером Южного Кавказа и молниеносно решить одну из основных задач – восстановить территориальную целостность страны. Азербайджан оказался как государство гораздо более эффективным, чем Армения. Никол Пашинян проявил себя как популист, демагог и политический приспособленец – меняя союзы и союзников, кочуя от идеи к идее, от лозунга к лозунгу, он не только выхватил власть из коченеющих пальцев старой номенклатурной аристократии Армении, но и удержал ее после унизительного, разгромного военного поражения в ноября 2020-го. Оказался ли он эффективным государственным лидером? Нет", - отмечает издание.

"Война как финальный тест расставила все по своим местам: мобилизованный сильным лидером, с мощной экономической базой Азербайджан во главе с Ильхамом Алиевым победил, а возглавляемая Николом Пашиняном Армения – проиграла и капитулировала", - подчеркивается в материале.

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