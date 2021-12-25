Председатель Фонда этнического взаимопонимания США поздравил Президента Ильхама Алиева
БАКУ /Trend/ - Председатель Фонда этнического взаимопонимания США раввин Марк Шнайер направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.
«Ваше превосходительство.
Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего шестидесятилетнего юбилея.
Я очень рад нашей тесной дружбе и приветствую Ваше высокое внимание к межрелигиозной гармонии, сосуществованию.
Выражаю Вам глубокую признательность за Ваше недавнее поздравление в связи с еврейским праздником Ханука.
Еще раз поздравляю Вас со знаменательным днем рождения, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов», - говорится в письме.
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