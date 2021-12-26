В результате деятельности Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева в сфере армейского строительства Азербайджан стал сильным государством региона - турецкий генерал

БАКУ /Trend/ - В результате деятельности Президента, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева в сфере армейского строительства Азербайджан стал сильным государством региона.

Об этом сказал Trend турецкий генерал в запасе Юджел Карауз.

Говоря о создании новых подразделений коммандо в армии Азербайджана, генерал отметил, что Азербайджан со своим опытом 44-дневной Отечественной войны решительно продвигается в направлении дальнейшей модернизации военной техники, продолжает совершенствовать свою армию.

"Отмечу, что сухопутные войска состоят из осуществляющих боевые задачи обычных воинских соединений и обладающих высокой мобильностью подразделений коммандо, которые оснащены специальным оборудованием для действий, независимо от рельефа местности и климатических условий, в том числе системами ночного видения, для преодоления препятствий в горной местности и так далее. А также это спецназ, который является более усовершенствованной формой коммандо. Эти силы организуются в соответствии с условиями операций, проводимых армией. Как представляется, Азербайджану, учитывая его географию и границы, наиболее необходимы подразделения коммандо. Особо очевидным это стало в ходе 44-дневной Отечественной войны, в частности при освобождении Гадрута и города Шуша", - сказал Карауз.

По его словам, для соответствия современным требованиям в областях управления, доктрины, оборонной промышленности необходима динамичная деятельность.

"Есть такое понятие в военном деле: переоформление и переорганизация для войны. Азербайджан столкнулся с необходимостью увеличения числа коммандо в результате опыта, полученного в Отечественной войне, а также с учетом границ и географии соседних стран. В течение года обычные пехотные подразделения были преобразованы в коммандо, а также были созданы новые бригады коммандо. В то же время изменения коснулись и управления армией, с переходом на динамичную модель. В результате за короткий срок Вооруженные силы Азербайджана были приведены в соответствие с требованиями современности, такими факторами, как география и возможности армий соседних стран", - отметил Карауз.

Говоря об оборонной промышленности Азербайджана, генерал отметил сотрудничество, которое велось со всеми странами, которые имеют современную технику.

"Естественно, во время войны системы вооружений могут быть как успешными, так и безуспешными. В поствоенный период эти вопросы рассматриваются и предпринимаются шаги по дальнейшему усовершенствованию систем вооружений. Здесь есть два основных условия успеха: первое - не зависеть в этом вопросе от одной страны, второе же - избегать избыточного разнообразия в системах вооружений, так как могут возникнуть серьезные проблемы в их координации. В свете опыта Отечественной войны Азербайджан продолжает свою деятельность в связи с существующими беспилотниками İHA, SİHA, электронными системами, с учетом требований войн пятого поколения, гибридных войн, а также, как и было отмечено в Шушинской декларации, сотрудничает в сфере совместного производства с Турцией и другими странами. Это важный фактор с точки зрения расширения возможностей армии, продажи военной техники другим странам", - подчеркнул Карауз.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде)