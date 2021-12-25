Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в город Шуша (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в город Шуша.
Как сообщает Trend, в публикации говорится:
«Самый юный генерал-лейтенант Шуши четырехлетний Асиф».
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