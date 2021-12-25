"Ты сам назначил себя генералом?" - трогательный диалог Президента Ильхама Алиева с 4-летним Асифом в Шуше - ВИДЕО

Политика 25 декабря 2021 17:15 (UTC+04:00)
"Ты сам назначил себя генералом?" - трогательный диалог Президента Ильхама Алиева с 4-летним Асифом в Шуше - ВИДЕО

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась кадрами из поездки в Шушу с Президентом Ильхамом Алиевым.

На видео, опубликованном Мехрибан Алиевой, запечатлен трогательный диалог между главой государства и четырехлетним жителем Шуши по имени Асиф. Президент Ильхам Алиев в шутку поинтересовался у мальчика, кто назначил его генералом в таком юном возрасте.

Представляем вниманию читателей данное видео:

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