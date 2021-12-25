Гендиректор информационного агентства ТАСС поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор российского информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю его дня рождения.

"Уважаемый господин Президент!

Информационное агентство России ТАСС и я лично сердечно поздравляем Вас с юбилеем!

Современные успехи Азербайджана, укрепление его социально-экономического потенциала и международного авторитета – это результат последовательных шагов, которые Вы предпринимаете во внутренней и внешней политике.

Ваша мудрость, решительность и поддержка народа – залог устойчивости республики перед лицом испытаний нового времени. Россию и Азербайджан связывают тесные отношения добрососедства и стратегического партнерства и в нашей стране очень ценят тот исключительный вклад, который Вы вносите в их развитие. Ваши усилия играют важную роль в процессе всестороннего укрепления сотрудничества Москвы и Баку, расширении наших экономических и гуманитарных связей, в том числе между государственными СМИ.

Уделяя важное внимание непредвзятому освещению событий в Азербайджане, ТАСС в числе первых рассказывает о ключевых новостях политики, экономики и общественной жизни республики. Рассчитываю на плодотворное продолжение нашего информационного взаимодействия.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, мира и добра, благополучия и новых успехов в Ваших начинаниях на благо народов России и Азербайджана!", - говорится в письме.