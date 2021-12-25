Утверждено Положение "О Государственном агентстве по охране стратегических объектов Азербайджана" (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Положения "О Государственном агентстве по охране стратегических объектов Азербайджана", структуры агентства, предела численности военнослужащих и гражданских сотрудников, перечня должностей высшего офицерского состава.
В соответствии с указом утверждаются:
- "Положение о Государственном агентстве по охране стратегических объектов Азербайджана"
- "Структура Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджана"
- "Количественный предел военнослужащих и гражданских работников Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджана"
- "Перечень должностей высшего офицерского состава Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджана".
Государственному агентству по охране стратегических объектов Азербайджана поручено представить Президенту Азербайджана предложения по списку лиц, обеспечиваемых охраной.
Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.