В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления

БАКУ /Trend/ - В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения.

Trend представляет вниманию эти письма.

Председатель Бакинской религиозной общины европейских евреев Александр Шаровский, заместитель председателя Бакинской религиозной общины европейских евреев Евгений Бреннейсен, главный раввин Бакинской религиозной общины европейских евреев Шнеор Сегал направили Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"От имени Общины европейских евреев Азербайджана поздравляем Вас с 60-летним юбилеем.

60 лет - это возраст расцвета.

В сложные и переломные моменты истории становится особенно видна роль великой личности, которая влияет на мировые события. Именно благодаря Вам и Вашему руководству азербайджанский народ освободил наши исконные земли Карабаха от захватчиков и под Вашим руководством эти земли снова расцветут!

Мы - евреи Азербайджана, так же, как и весь народ нашей страны, гордимся и счастливы жить в это время, видеть, что благодаря Вашему мудрому руководству наша страна развивается и процветает.

Где Вы - там Победа!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, и, как прописано в Священной Торе, 120 лет счастливой жизни и плодотворной работы на благо родного нам Азербайджана.

Пусть хранит Вас Всевышний!" - говорится в письме.

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации исламского сотрудничества Pамазан Абдулатипов направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Поздравляю с юбилеем выдающегося государственного деятеля Азербайджана, человека, который впервые за последние тысячелетия восстановил великие государственные традиции, традиционную культуру и достоинство талантливого азербайджанского народа.

Многоуважаемый Ильхам Гейдарович! Вы настоящий народный Президент, мужественный и мудрый руководитель, который связан всеми своими корнями с духовностью, устремлениями, чаяниями и перспективами своего героического народа. Под Вашим руководством Азербайджан смог восстановить свои исторические границы, освободиться от невежественных и разрушительных сил, которые уничтожали настоящее и будущее азербайджанского народа.

Искренне, с глубоким уважением и мужской дружбой на века, Ваш соратник и друг Рамазан Абдулатипов.

Благодарен Вам за понимание и всемерную поддержку!" - говорится в письме.

Бывший Президент Республики Молдова, почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"От имени Партии социалистов Республики Молдова и от меня лично примите сердечные поздравления с Днём рождения.

Вы пользуетесь заслуженным уважением соотечественников и высоким авторитетом среди коллег как опытный и дальновидный политик, чьи заслуги перед народом Азербайджана невозможно переоценить.

Мы приветствуем Ваше стремление содействовать расширению и укреплению международных связей Азербайджана, установлению новых амбициозных задач для развития страны.

Высоко ценю дружеские отношения, установившиеся между нами. Рассчитываю на новые встречи и продолжение плодотворной совместной работы по усилению межпартийного сотрудничества во благо общего дела.

От всей души желаю Вам доброго здоровья, бодрости духа, счастья, благополучия и новых успехов", - говорится в письме.

Бывший Президент Латвийской Республики Раймондс Вейонис направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Рад поздравить Вас по случаю 60-летнего юбилея и передать Вам наилучшие пожелания.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в деятельности", - говорится в письме.

Президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Разрешите от имени руководства Международной тюркской академии и от себя лично сердечно поздравить Вас с 60-летним юбилеем.

Значительную часть шестидесятилетнего славного жизненного пути Вы посвятили благу братского азербайджанского народа, дальнейшему процветанию и развитию Азербайджанской Республики. Благодаря Вашему неутомимому труду Азербайджанская Республика добилась внушительных успехов в социально-экономической сфере, государственном строительстве и международных отношениях, превратилась в активного и авторитетного члена мирового сообщества.

Одержанной в 44-дневной Отечественной войне великой Победой Вы устранили самое большое препятствие на пути прогресса Азербайджана, положив конец двойным стандартам, несправедливости, внесли существенный вклад в дело мира на планете. Политику, годами и с большим мастерством сформированную и проводимую во всех направлениях, Вы увенчали накануне 60-летнего юбилея великой Победой, достигнутыми несравненными успехами покорили сердца всех тюркских народов, золотыми буквами вписали свое имя в историю тюркского мира. Уверен, что наши народы никогда не забудут Ваших неоценимых заслуг.

Мы всегда ощущаем и с глубокой признательностью воспринимаем Вашу активную поддержку тюркским организациям сотрудничества, в частности, Международной тюркской академии. На VIII Саммите Организации тюркских государств Вы были награждены «Высшим орденом тюркского мира», что явилось выражением высокой оценки, данной нашими народами и государствами Вашей выдающейся личности, высокому авторитету в международном масштабе и среди тюркских государств, важному вкладу в тюркское единство, Вашим неоценимым заслугам.

Ваше превосходительство, пользуясь этой приятной возможностью, еще раз поздравляю Вас с 60-летним юбилеем. Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в высшей государственной деятельности, а братскому азербайджанскому народу – мира, процветания и благосостояния", - говорится в письме.

Депутат Великого национального собрания Турции, руководитель межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Турция Шамиль Айрым направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Сердечно поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вашему превосходительству здоровья и вечного счастья.

Благодаря Вашей смелости, решительности и лидерству как Верховного главнокомандующего героическая Азербайджанская армия, выполнив в короткий 44-дневный срок завещание Вашего отца, общенационального лидера Гейдара Алиева, положила конец 27-летнему ожиданию азербайджанского народа и освободила Карабах.

Все это время весь турецкий народ во главе с господином Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом от всей души возносил молитвы за Победу Азербайджана и выражал поддержку.

Турецкая Республика и впредь, как всегда, при любых условиях будет рядом с Азербайджаном.

Уважаемый Президент, благодаря усилиям Вашего превосходительства и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, руководствующихся принципом «Одна нация, два государства», в регионе и впредь будут продолжаться мир, стабильность и благосостояние", - говорится в письме.

Ректор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова, академик Российской академии наук, профессор Петр Глыбочко направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Искренне и сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Ваши высокие человеческие и профессиональные качества, значительный управленческий опыт позволяют Вам успешно решать сложные государственные задачи.

Под Вашим мудрым руководством граждане Азербайджанской Республики живут в мире и благополучии. Благодаря эффективной внутренней и внешней политике успешно развивается экономика страны, реализуются крупные инвестиционные проекты.

От всего сердца в этот замечательный день желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успешного претворения в жизнь самых смелых замыслов", - говорится в письме.

Президент Европейского союза велосипедистов Энрико Делла Каса направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"От имени правления Европейского союза велосипедистов сердечно поздравляю Вас с 60-летним юбилеем, желаю успехов в дальнейшей деятельности.

Несколько дней назад спортивная общественность Азербайджана единогласно избрала Вас президентом Национального олимпийского комитета. Пользуясь случаем, поздравляю Вас с этим важным событием.

Надеюсь, что Вы и впредь будете уделять внимание и оказывать поддержку всестороннему развитию велоспорта в Азербайджане.

Желаю, чтобы в Азербайджане вновь проводились престижные велосипедные соревнования", - говорится в письме.

Председатель Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Радик Батыршин направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"От имени Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» и от меня лично примите самые сердечные поздравления по случаю Вашего 60-летнего юбилея!

Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, процветания, благополучия и успехов во всех начинаниях. Пусть впереди будет много побед и достижений, радость от которых Вы сможете разделить с близкими и родными людьми!

Мира и добра Вам и Вашим близким!" - говорится в письме.

Губернатор Ростовской области Российской Федерации Василий Голубев направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Поздравляю Вас с юбилеем!

Желаю Вам дальнейших успехов в государственной работе, в воплощении масштабных планов и созидательных инициатив.

Пусть и впредь будут эффективными межрегиональные связи России и Азербайджана на благо жителей наших дружественных стран.

Доброго Вам здоровья, счастья и благополучия!" - говорится в письме.

Председатель правления Публичного акционерного общества «Газпром» Алексей Миллер направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"От имени правления Публичного акционерного общества «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю Вас со знаменательным юбилеем - 60-летием со дня рождения.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, плодотворной и успешной деятельности, новых масштабных свершений на благо Азербайджана", - говорится в письме.

Президент Межгосударственного совета по авиации, председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Примите мои искренние поздравления с юбилеем.

Ваши высокие профессиональные и человеческие качества, богатый опыт, неисчерпаемая энергия и настойчивость в достижении поставленных целей позволяют Вам решать важнейшие государственные задачи.

От всего сердца желаю Вам дальнейших успехов в Вашей сложной и многогранной деятельности, реализации всех проектов и замыслов на благо Азербайджанской Республики, крепкого здоровья и всего самого доброго", - говорится в письме.

Председатель правления компании «Текфен Иншаат» Левент Кафкаслы направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"С самыми искренними чувствами от имени компании «Текфен Иншаат» и от себя лично поздравляю Вас – мудрого главу государства, блестящего политика, победоносного Верховного главнокомандующего с 60-летним юбилеем и передаю наилучшие пожелания.

Под Вашим дальновидным руководством Азербайджан восходит на самые высокие вершины, последовательно и динамично продолжается социально-экономическое развитие страны. Вы добились восстановления признанной на международном уровне территориальной целостности Азербайджанской Республики, создали условия для стабильности, всестороннего сотрудничества и устойчивого развития в регионе.

Еще раз сердечно поздравляю Ваше превосходительство, желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья. Пусть успехи, достигнутые под Вашим руководством, вознесут Азербайджан на еще более высокие вершины", - говорится в письме.

Заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Примите сердечные поздравления с юбилеем!

Многолетняя плодотворная деятельность снискала Вам высокий авторитет и уважение среди соотечественников, друзей и партнеров. Под Вашим руководством Азербайджанская Республика успешно развивается, укрепляются межрегиональные связи и деловые контакты. Большое внимание уделяется российско-азербайджанским отношениям, основанным на многовековых традициях дружбы и добрососедства.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов, а дружественному азербайджанскому народу - мира и процветания, - говорится в письме.

Председатель Комитета по международным делам Государственной Думы Российской Федерации Леонид Слуцкий направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"С большим удовольствием поздравляю Вас со знаменательным юбилеем, желаю крепкого здоровья и успехов на Вашем высшем государственном посту и прошу принять мои заверения в высочайшем почтении.

Ваше беззаветное служение Родине конкретными делами показывает, что Ваша жизнь и деятельность неотделимы от жизни и судьбы родного Азербайджана, который под Вашим мудрым руководством совершает решительные шаги на пути к развитию и утверждению своего места в этом беспокойном мире.

Являясь достойным преемником и продолжателем мудрой политики и дел Вашего великого отца, общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, Вы достойно продолжаете заложенные им традиции и правила управления государством и за это, несомненно, пользуетесь искренним уважением и пониманием среди своих соотечественников и высоким международным авторитетом как уже сложившийся довольно опытный, решительный, дальновидный и благородный государственный деятель. Наследие Гейдара Алиевича, который, я уверен, непременно гордился бы сегодня за такого сына, служит надежным фундаментом для Ваших нынешних, скажу прямо, героических усилий, направленных на решение актуальных социально-экономических и внешнеполитических задач, стоящих перед Азербайджаном.

Также должен отметить Ваш огромный вклад в развитие и углубление братских, дружеских, партнерских связей и многопланового взаимодействия между нашими двумя странами и народами. Уверен, что в конечном итоге это обязательно принесет нам процветание и стабильность. Я так же, как и Вы, безусловно, придаю этому большое значение и готов приложить с Вами совместные усилия для дальнейшего развития нашего стратегического сотрудничества. Искренне дорожу нашими личными тесными дружескими отношениями, теми взаимопониманием и доверием, установившимися между нами. С большой теплотой вспоминаю все наши встречи и буду рад продолжить их в будущем.

От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, Вашей крепкой, дружной семье и в Вашем лице всему трудолюбивому азербайджанскому народу крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи, мира и процветания и всего самого доброго", - говорится в письме.

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации Муфтий шейх Равиль Гайнутдин направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения и молитвенно желаю Вам крепкого здоровья на долгие годы и благословения Всевышнего Аллаха во всех добрых начинаниях.

Мы с глубоким уважением присоединяемся к поздравлениям, которые поступают в Ваш адрес со всего мира, и передаем Вам приветствие и сердечные слова мусульман России.

Под Вашим руководством Азербайджанская Республика и братская умма Азербайджана прошла через самые суровые испытания. Мы с радостью отмечаем великий патриотизм всего народа, всего общества, независимо от конфессиональной принадлежности. Азербайджан всегда был и остается одним из лучших примеров мультикультурного единого и монолитного общества, способного справиться с любыми вызовами времени.

Уверены, что Азербайджанская Республика под Вашим руководством будет также последовательно развивать свою экономику, международный политический статус, полезный для всего общества межконфессиональный диалог. Сил Вам и благословения Всевышнего в богоугодных делах!

Молю Всевышнего Аллаха даровать Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, и всему народу Азербайджана благополучие и благоденствие. Аминь!" - говорится в письме.

Кадий Управления мусульман Кавказа по городу Дербент Сеидгашим Сеид-Мустафа оглу Миртаибов направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного!

Я очень горд, счастлив и возношу хвалу Всевышнему, что имею возможность передать самые теплые и искренние слова поздравления с Днем Вашего рождения.

Вы - достойнейший продолжатель политического курса выдающегося государственного деятеля, нашего общенационального лидера Гейдара Алирза оглу Алиева. Он принадлежит к той плеяде руководителей, чьи дела и мысли составляют национальное достояние и имеют высокое международное значение. Им заложены основы стратегического сотрудничества между нашими странами.

Мы, дербентцы, глубоко осознаем, что наше благополучие, мир и самочувствие во многом зависят от состояния российско-азербайджанских и азербайджано-дагестанских отношений.

Сегодня невозможно не заметить Ваш огромный личный вклад в дальнейшее укрепление дружбы и взаимопонимания. В этот благословенный для всего азербайджанского народа год Ваша мудрость, высокий авторитет, политика, твердость духа позволили победоносной Азербайджанской армии восстановить территориальную целостность страны.

Милостью Всевышнего Вы написали новую историю Азербайджана.

Ваш интеллект, дипломатизм и умение представлять в мировом сообществе интересы родного Азербайджана великолепно проявились на самом высоком уровне. Искренняя любовь к своей Родине и стремление отстаивать ее подлинные интересы обеспечивают Вам неподдельное уважение всех соотечественников.

В день Вашего рождения, пользуясь возможностью, выражаю Вам признательность за самозабвенное служение интересам азербайджанского народа, постоянную поддержку азербайджанцев, проживающих по всему миру. Позвольте в Вашем лице поздравить всех азербайджанцев с Днем национальной солидарности.

Желаю Вам дальнейших свершений на благо Азербайджанской Республики и ее жителей, крепкого здоровья, неиссякаемого запаса энергии и благополучия.

Ваше всепоглощающее служение Азербайджанской Республике да будет вознаграждено.

Пусть хранит Вас Аллах!" - говорится в письме.

Президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"От имени Европейского союза дзюдо сердечно поздравляю Вас с юбилейной датой!

Мы знаем Вас как выдающегося политика и государственного деятеля, пользующегося безусловным авторитетом и безграничным уважением в Азербайджане, исламском мире и в международном сообществе в целом. Последовательный и верный продолжатель дела Гейдара Алиева, которого мы помним как фигуру мирового масштаба, Вы, несомненно, достойный сын своего отца.

Огромное уважение вызывают Ваши дипломатические успехи, многим Вашим коллегам памятна Ваша плодотворная деятельность в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

На посту президента Национального олимпийского комитета Азербайджана Вы также снискали колоссальные признание и авторитет. Благодаря Вашему личному участию в стране с успехом проходят крупнейшие турниры мирового уровня. Пользуясь случаем, хочу от души поздравить Вас с состоявшимся на днях переизбранием на пост главы НОК и пожелать Вам всяческих успехов на этом поприще.

Мы очень высоко ценим Вашу искреннюю приверженность благородным спортивным идеалам, Ваше отношение к спорту как к важнейшей составляющей поступательного развития человеческой цивилизации.

Представляя один из популярнейших в мире видов единоборств, приветствую Вас как обладателя черного пояса 6-го дана и сертификата Всемирной федерации тхэквондо. Дзюдоисты считают за честь принадлежать вместе с Вами к плеяде людей, которым хорошо знакомы дух борьбы, атмосфера спортзала, законы борцовского ковра.

От всего сердца желаю Вам, всем членам Вашей замечательной семьи могучего здоровья, процветания, успешной деятельности на благо народа Азербайджана", - говорится в письме.

Председатель Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств-участников Содружества Независимых Государств Николай Шуба направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"От имени Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств-участников Содружества и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения.

Сегодня прекрасная возможность выразить благодарность за Ваш самоотверженный путь служения Родине, за все то, что Вы делаете, отстаивая интересы азербайджанского народа.

Вы - мудрый, сильный и смелый человек, управляющий Азербайджанской Республикой в очень непростое время, в очень сложной обстановке, но при этом именно Вы своим руководством ведете народ и Азербайджан к процветанию, с каждым годом улучшая жизнь людей и укрепляя политическую значимость Азербайджанской Республики на мировой арене.

Искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, здоровья, реализации намеченных планов, счастья и благополучия. Пусть Ваши инициативы и дела всегда встречаются с пониманием и оцениваются по заслугам, пусть рядом будут единомышленники и те, кому Вы доверяете!" - говорится в письме.

Председатель Региональной общественной организации «Русско-Азербайджанский Дом», депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Маис Мамедов направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"От лица Региональной общественной организации «Русско-Азербайджанский Дом» и от себя лично позвольте поздравить Вас с этим особенным событием - Вашим днем рождения.

Уважаемый господин Президент, я восхищен тем, как Вы модернизировали Азербайджан, как боролись за верховенство закона в Карабахе. Я восхищен тем, как Вы сделали возможным реализацию дела справедливости и солидарности для мира, понимания и терпимости.

Желаю Вам, уважаемый господин Президент, крепкого здоровья, успехов в государственной деятельности, уверенно идти по пути устойчивого развития и прогресса, сил для осуществления всех намеченных стратегических решений!

Всех благ Вам и всему азербайджанскому народу!" - говорится в письме.

Председатель Общества Монреаль Канада - Азербайджан Рена Муслимова направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"От имени Общества Монреаль Канада – Азербайджан сердечно поздравляю Вас с 60-летним юбилеем.

Успехи, достигнутые современным Азербайджаном в области устойчивого развития, являются результатом именно Вашей дальновидной и конструктивной политики на посту главы государства. Ваш высокий профессионализм вносит большой вклад в укрепление суверенитета и безопасности Азербайджана, обеспечивает благосостояние нашего народа и повышение авторитета страны на международной арене. Каждый прошедший день превращается для Азербайджана в историю развития. Это развитие стало возможным благодаря Вашему мудрому лидерству.

Господин Президент, еще раз сердечно поздравляю Вас, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и новых успехов", - говорится в письме.

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Примите мои самые сердечные поздравления по случаю Вашего 60-летнего юбилея!

Под Вашим руководством страна достигла новых высот и продолжает свой путь успешными преобразованиями во всех сферах жизнедеятельности общества. За время Вашего нахождения во главе государства Азербайджан добился мирового признания, а Вы снискали авторитет в качестве образца сильного лидера, мудрого политика и талантливого государственного деятеля.

Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего диалога и конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

В этот торжественный и праздничный день позвольте пожелать Вам, Вашей семье и близким крепкого здоровья, личного счастья и благополучия, а также успехов в Вашей ответственной работе во благо народа Азербайджана.

Примите, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, уверения в моем самом глубоком почтении", - говорится в письме.

Заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрий Козак направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего 60-летия.

Благодаря Вашей дальновидной политике Азербайджанская Республика динамично развивается, а наши государства долгие годы укрепляют отношения стратегического партнерства, в основе которых по-настоящему дружеские и добрососедские связи между российским и азербайджанским народами.

От всей души желаю крепкого здоровья, удачи, неиссякаемой энергии Вам, а Азербайджанской Республике и ее гражданам - мира и процветания!" - говорится в письме.

Депутат Законодательного Собрания Пермского края Российской Федерации Илья Лисняк направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"От лица депутатов Законодательного Собрания Пермского края, активистов Пермского Молодежного Центра и участников Международного Проектного Конгресса хочу поздравить Вас с 60-летием.

Вы уже долгие годы находитесь на посту Президента Азербайджанской Республики, в эпоху Вашего руководства страна успешно прошла через серьёзные испытания и добилась значительных успехов во многих отраслях.

Мне выпала честь посетить Азербайджан 15-21 декабря 2021 года. Наша делегация «Diaspora Youth 1+1» посетила города Баку, Гянджа, Барда, Агдам, Физули, Шуша. Мы провели рабочие встречи с руководством Фонда молодежи Азербайджана и Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, познакомились с подходами к работе с молодёжью. Всё увиденное впечатляет.

Желаю Вам достижения новых высот в развитии Азербайджана, укрепления взаимоотношений с Россией, совместных проектов в экономике, промышленности, аграрном секторе и гуманитарной сфере.

Я плотно взаимодействую с молодыми лидерами из Азербайджана с сентября 2019 года, общими усилиями мы основали Международный Проектный Конгресс. Пермский край несколько дней назад объявил об укреплении торговых связей по маршруту Пермь-Азербайджан. Надеюсь, что и далее тёплые отношения между нами будут приводить к сотрудничеству в самых различных отраслях.

С днем рождения, Ильхам Гейдарович! - говорится в письме.

Глава Автономно-территориального образования Гагаузия Республики Молдова Ирина Влах направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Позвольте от имени Исполнительного комитета Автономно-территориального образования Гагаузия Республики Молдова засвидетельствовать Вам свое уважение и направить поздравления по случаю Вашего Дня рождения!

В этот торжественный и праздничный день примите самые добрые и сердечные пожелания. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, дальнейшей созидательной работы, благополучия, настойчивости в достижении поставленных целей. Пусть Ваши знания и жизненный опыт служат надежной основой для дальнейшей продуктивной работы во благо Азербайджанской Республики!

Благодаря Вашей энергии и профессионализму, а также умению найти верное решение в самых сложных вопросах Вы являетесь примером для многих.

Искренне желаю Вам значимых результатов в Вашей ответственной деятельности. Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена приятными событиями, пониманием и поддержкой друзей и близких!

Пользуясь случаем, многоуважаемый Президент, возобновляю уверения в высоком к Вам уважении, а также желаю Вам успехов во благо процветания и благополучия Азербайджанской Республики", - говорится в письме.

Президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции, депутат парламента Франции Жером Ламбер направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Прошу от имени Ассоциации друзей Азербайджана во Франции и от меня лично принять самые добрые пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Желаем, чтобы Вы и впредь продолжали полезные дела на благо Азербайджана и дружественных отношений между нашими странами.

Отмечая доверие к Вам азербайджанцев, испытывающих чувство гордости в связи с освобождением оккупированных территорий, поддерживаем Вашу деятельность, основанную на международном праве и уважении к правам человека.

Мы приветствуем Вашу деятельность, направленную на укрепление мира и обеспечение прогресса для всех азербайджанцев и всегда будем с Вами в этом деле.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.