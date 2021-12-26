Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор (ВИДЕО)

Политика 26 декабря 2021 11:31 (UTC+04:00)
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана представило обзор событий прошлой недели в виде информационного видеоролика.

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