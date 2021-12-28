Неформальный саммит СНГ: чего ждать Азербайджану?

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Санкт-Петербурге состоится неформальный саммит лидеров стран СНГ. Данное мероприятие представляет собой очередную возможность для встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Последняя встреча лидеров Азербайджана и Армении состоялась в Брюсселе 14 декабря по инициативе президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля. По итогам встречи Президент Ильхам Алиев заявил, что продолжавшиеся около 5 часов обсуждения с премьер-министром Армении прошли в конструктивной обстановке. Саммит глав государств СНГ, возможно, предоставит двум странам очередную площадку, чтобы продвинуться в решении оставшихся вопросов.

Как сказала Trend политолог, заместитель директора российского Института политических исследований Дарья Гревцова, участие лидеров в саммите стран СНГ поможет им подвести итоги года и конкретно обсудить совместные планы уже на будущий год.

Она отметила, что, безусловно, вопросов на повестке много, и, прежде всего, это те вызовы, с которыми столкнулись страны - пандемия коронавируса и борьба с ней. В этом вопросе большое значение имеют совместные усилия.

Как считает российский политолог, скорее всего, в рамках мероприятия состоится встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Мы знаем, что недавно Пашинян выразил готовность к разблокировке коммуникаций и обсуждению конкретных вопросов по демаркации и делимитации границ. Лидерам Азербайджана и Армении есть о чем поговорить - это вопросы Зангезурского коридора, предметные вопросы, касающиеся и границы, и, возможно, также инцидентов на границе, чтобы не допустить их в следующем году", - сказала Гревцова.

По ее словам, Пашинян хочет экономического роста и развития для Армении ипонимает, что это возможно только через снятие экономической блокады и открытие всех коммуникаций.

"С этой точки зрения Армении важно простроить нормальные отношения и с Азербайджаном, и с Турцией. Но также Пашинян хочет показаться перед Западом прозападным политиком. По-видимому, будет, скорее всего, некое заигрывание - что он готов сотрудничать и с Россией, выполнять какие-либо требования, но также, что он хочет сотрудничать и с Западом, получать от него те или иные преференции и кредиты. То есть, можно сказать, что Пашинян хочет усидеть на двух стульях.Без сотрудничества с Россией экономическое развитие Армении очень сложно. Это ее главный сосед, и, кроме того, там проживает огромная армянская община, которая высылает средства в Армению своим родственникам, поэтому очень много связей именно с Россией. Так что контакты с Западом, конечно, важны, но без России Пашиняну будет сложно выполнить те цели, которые бы он хотел. А это, повторюсь, экономический рост и экономическое развитие Армении", - добавила Гревцова.

По мнению известного российского политтехнолога, директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, в настоящее время СНГ уже перестало быть структурой, созданной для "цивилизованного развода", о чем говорилось при создании организации. Считалось, что это возможность "поделить наследство СССР" и "разойтись по своим квартирам".

"Сейчас СНГ – это, скорее, уже интеграционный институт, который рассматривает возможность создания неких единых правил регулирования взаимоотношений государств, образовавшихся после распада Советского Союза. В данном отношении ожидания от встречи, скорее, связаны с этими моментами. Встреча предновогодняя, поэтому никаких принципиальных, напряженных и болезненныхмоментов там, без сомнения, не будет. Но будут вопросы по нескольким направлениям - прежде всего, то, что сейчас стоит на повестке дня, это напряженность на внешних границах СНГ. Будут, наверное, три основных вектора – ситуация на Западе, то, что, без сомнения, волнует Беларусь, ситуация на границе с Афганистаном, то, что волнует страны Средней Азии, а также сложная ситуация с Ираном. Это три напряженных момента, которые, без сомнения, волнуют всех, Россию в том числе. Хотя ни первое, ни второе, ни третье непосредственно российской границей не является, для России болезненно, когда у ее союзников, стран, входящих в дружественное объединение, возникают приграничные проблемы. Поэтому безопасность внешних границ, конечно, будет обсуждаться", - сказал Солонников.

Как подчеркивает российский политтехнолог, на встрече, возможно, будет обсуждаться развитие интеграционных связей, и в этом отношении встреча Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна - одна из этих программных точек.

"То, что Пашинян уже сказал, что Армения поддерживает направление на подписание полноценного договора с Азербайджаном, говорит, что болезненный узел на Южном Кавказе тоже будет разрешаться, движение в этом направлении будет реализовано. И здесь весь комплекс мер, о которых говорилось и ранее, и на трехсторонних переговорах - демаркация границы, работа специалистов в генштабе России, где сохранились точные карты еще с советского периода, описывающие границы между Азербайджаном и Арменией, и после этого работа на местности, видимо, весной-летом. Как это все будет технически организовано, об этом можно будет говорить на встрече 28 декабря", - отметил он.

Солонников считает, что на встрече также будут обсуждаться крупные инфраструктурные проекты, которые есть в СНГ.

"Ожидания от встречи - что она пройдет в позитивном ключе.2022 год ожидается годом позитивных решений, и предновогодняя встреча на них и будет направлена", - заключил он.

СНГ в этом году отмечает свой 30-летний юбилей, и на неформальном саммите лидеров стран Содружества речь пойдет о необходимости сотрудничества, взаимодействия. В частности, на возможной встрече лидеров Азербайджана и Армении речь может пойти о налаживании отношений и ситуации между двумя странами. Азербайджанская сторона всегда открыта к политическому диалогу и приветствует такие контакты. Позиция Азербайджана в плоскости реалий постконфликтного периода неоднократно озвучивалась главой государства и на международных платформах. В этом контексте неформальный саммит в Санкт-Петербурге может создать дополнительные возможности.

(Автор: Джани Бабаева)