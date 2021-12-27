Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за неделю

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы на освобожденных от оккупации территориях страны за прошедшую неделю.

Как сообщили в понедельник Trend в агентстве, с 20 по 25 декабря в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах Азербайджана были обнаружены и обезврежены две противопехотные и 25 противотанковых мин, а также 112 неразорвавшихся боеприпасов

"От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 97 гектаров", - говорится в сообщении агентства.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова)