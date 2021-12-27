Азербайджанские военнослужащие, окончившие очередной курс подготовки коммандос, вернулись на родину (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках соглашения «О сотрудничестве в области военного образования», заключенного между Азербайджаном и Турцией, военнослужащие азербайджанской армии, успешно окончившие очередной «Курс подготовки коммандос» в Испарте, вернулись на родину, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Отметим, что основной целью участия азербайджанских военнослужащих в соответствующих курсах в рамках военного сотрудничества между двумя братскими странами является дальнейшее повышение боеспособности подразделений коммандос и уровня профессионализма личного состава.

(Перевод: Кямаля Сеидова)