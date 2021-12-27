В 2021 году Азербайджан продолжал свою политику на основе национальных интересов страны – Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - В 2021 году Азербайджан продолжал проведение политики на основе национальных интересов страны.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам года.

"Наша внешняя политика была направлена на защиту и представление интересов азербайджанского государства и народа», - сказал он.

Говоря об исполнении трёхстороннего заявления по Карабаху, Байрамов отметил, что МИД в течение 2021 года в рамках созданных платформ по обеспечению мира и безопасности в регионе проводил соответствующие мероприятия и встречи.

«На повестке стоят вопросы по разблокировке коммуникаций, делимитации и демаркации границ, а также вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, начала разработки документа, на основе которого будет строиться мир между двумя странами. Кроме того, приоритетной задачей является восстановление освобождённых территорий Азербайджана. Мы в этом процессе сталкиваемся с вызовами и угрозами, в частности из-за большого количества мин», - сказал он.

Байрамов также отметил, что в 2021 году Азербайджан продолжил на международном уровне подавать судебные иски на Армению, ряд из которых был удовлетворен.

(Автор: Садраддин Агджаев)