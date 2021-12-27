В ближайшее время Азербайджан обратится в международные суды в связи с рядом конвенций – глава МИД (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В ближайшее время Азербайджан обратится в международные суды в связи с рядом конвенций.

Об этом в понедельник на пресс-конференции, посвященной итогам года в сфере внешней политики сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает в понедельник Trend.

«Это конвенции об ущербе, нанесенном экологии и окружающей среде на освобожденных от оккупации территориях, а также о незаконном использовании энергетических ресурсов и природных богатств», - сказал министр.

Говоря о принятии практических шагов по выполнению пунктов трехстороннего заявления, он отметил, что азербайджанское государство, выражая свою позицию, провело работу в этом направлении в рамках существующих платформ, а также платформ, созданных с этой целью в 2021 году. Основным приоритетом внешней политики является развитие отношений как в двусторонних и многосторонних форматах, так и в контексте новых реалий, возникших после 44-дневной Отечественной войны.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)