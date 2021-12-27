Глава МИД Азербайджана о сроках создания рабочей группы по демаркации границы с Арменией

Политика 27 декабря 2021 12:05 (UTC+04:00)
Глава МИД Азербайджана о сроках создания рабочей группы по демаркации границы с Арменией

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская сторона изложила свою позицию и готова начать процесс создания рабочей группы по делимитации и демаркации границы с Арменией.

Об этом сказал в понедельник глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, отвечая на вопрос Trend в ходе пресс-конференции по итогам 2021 года.

«Мне трудно назвать точную дату. Потому что для этого каждая сторона должна дать свое согласие, и это взаимная процедура. Азербайджанская сторона изложила свою позицию и готова начать этот процесс. Надеемся, что Армения поймет, что этот процесс неизбежен, соответствует международным нормам и принципам и что нет альтернативы демаркации границы между государствами. Мы думаем, что в ближайшем будущем от Армении поступит позитивный месседж. С другой стороны, тот факт, что этот вопрос уже включен в трехстороннее сочинское заявление, означает, что его принимает и армянская сторона», - сказал Байрамов.

Напомним, что 14 декабря в Брюсселе Азербайджан и Армения пришли к согласию по вопросу создания временной рабочей группы по делимитации армяно-азербайджанской государственной границы.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Глава МИД Азербайджана о сроках создания рабочей группы по демаркации границы с Арменией - Gallery Image
Глава МИД Азербайджана о сроках создания рабочей группы по демаркации границы с Арменией - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Перечень ввозимого в Азербайджан оборудования, освобожденного от налогообложения, может быть расширен
Перечень ввозимого в Азербайджан оборудования, освобожденного от налогообложения, может быть расширен
Реализация новых проектов в Азербайджане станет драйвером роста и диверсификации экономики - Газпромбанк
Реализация новых проектов в Азербайджане станет драйвером роста и диверсификации экономики - Газпромбанк
На территории Агдамского промпарка создают лесополосу
На территории Агдамского промпарка создают лесополосу
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Азербайджан в 2022 г. будет председательствовать на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности Политика 12:32
В Китае открылся еще один торговый дом Азербайджана Бизнес 12:28
Обсуждения по законопроекту о медиа планируется завершить в ближайшее время – Ахмед Исмайлов Общество 12:24
Экспорт азербайджанской нефти в Канаду с начала года превысил $214 млн Энергетика 12:16
На освобожденных территориях Азербайджана посажено более 20 тыс. деревьев - минэкологии Общество 12:14
Процентные расходы банковского сектора Узбекистана выросли более чем на треть Узбекистан 12:13
В прошлом году в Азербайджане было зафиксировано 165 случаев ранних браков – Бахар Мурадова Общество 12:09
Глава МИД Азербайджана о сроках создания рабочей группы по демаркации границы с Арменией Политика 12:05
Работы по двустороннему соглашению между Азербайджаном и ЕС планируется завершить в 2022 г. – Джейхун Байрамов Политика 12:01
Незаконный визит в Ханкенди Валери Пекресс не соответствует политике Франции - азербайджанский депутат Политика 11:50
Немецкий инфекционист считает, что пандемия пойдет на спад в 2022 году Европа 11:45
Три человека погибли при стрельбе в магазине в Техасе США 11:43
Суммарные депозиты банков Узбекистана превысили $13 млрд Узбекистан 11:39
В ближайшее время Азербайджан обратится в международные суды в связи с рядом конвенций – глава МИД Политика 11:38
В 2021 году Азербайджан продолжал свою политику на основе национальных интересов страны – Джейхун Байрамов Политика 11:35
Разминирование освобожденных территорий Азербайджана - главный вопрос на сегодня - генерал МЧС Политика 11:31
Азербайджанские военнослужащие, окончившие очередной курс подготовки коммандос, вернулись на родину (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:22
Суммарные активы банков Узбекистана выросли за год более чем на 20% Узбекистан 11:16
"Дочка" Национальной атомной компании Казахстана привлечет услуги по ремонту транспорта Тендеры 11:15
Началось пленарное заседание Милли Меджлиса Политика 11:11
Эксперт назвал депозиты в ресторанах в Азербайджане незаконными Общество 11:08
Прошла пресс-конференция главы МИД Азербайджана по итогам года (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:05
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за неделю Политика 11:03
Порты Турции перевалили более 6 млн тонн грузов из Алжира Турция 11:03
В Грузии за сутки выявлено около 1 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 10:54
Отделение Банка АВВ в Сиазане представлено в новой концепции и готово к обслуживанию клиентов! Экономика 10:52
Youtube-канал VMedia: "Если Затулин забыл, чьи интересы защищает, то может пришло время признать его иностранным агентом?" (ВИДЕО) Армения 10:50
Азербайджан увеличил экспорт хлопковой пряжи более чем вдвое Экономика 10:38
Азербайджанский экспорт хлопкового волокна вырос более чем на треть Экономика 10:37
Иран заинтересован в скорейшем восстановлении всех железнодорожных коммуникаций на Южном Кавказе - глава МИД (Эксклюзив) (ВИДЕО) Политика 10:34
Азербайджан будет развивать судостроительные проекты с российским регионом Экономика 10:29
В Ахалском регионе Туркменистана идёт сбор урожая цитрусовых Бизнес 10:28
Казахстанское АО закупит автозапчасти Тендеры 10:17
Азербайджан удвоил экспорт пластмассы и изделий из нее Экономика 10:15
Услуги в отелях регионов Азербайджана подорожали на 40% Туризм 10:07
Директор Европейского бюро ВОЗ ожидает скорого признания вакцины "Спутник V" Европа 09:53
В Европейском бюро ВОЗ не называют сроков окончания пандемии коронавируса Европа 09:52
Президент Ильхам Алиев ознакомился с новым зданием АЗЕРТАДЖ (ФОТО/ВИДЕО) Политика 09:49
Турецкий порт Алиага принял с начала года свыше 5 тыс. судов Турция 09:33
Нефть торгуется разнонаправленно на неоднозначном внешнем фоне Энергетика 09:30
На пленарном заседании парламента Азербайджана сегодня будут обсуждены 19 вопросов Политика 09:30
Официальный курс маната к мировым валютам на 27 декабря Финансы 09:26
Названо количество заключенных на товарно-сырьевой бирже Туркменистана сделок Бизнес 09:26
Турецкий порт Текирдаг перевалил с начала года около 16 млн тонн грузов Турция 09:13
Освобождение Карабаха открыло новую страницу в истории - пресс-секретарь президента Турции Политика 09:07
Порты Турции перевалили более 3 млн тонн грузов из Болгарии Турция 09:06
Узбекская Texnopark заключила контракты с азербайджанскими строительными компаниями Экономика 08:54
Президент Сомали приостановил полномочия подозреваемого в коррупции премьера Другие страны 08:35
В Японии сообщили о проведении доклинических испытаний российских вакцин от COVID Другие страны 07:57
За сутки в Казахстане выявлены свыше 300 заболевших коронавирусом Казахстан 07:28
Генсек ООН призвал мир готовиться к новым пандемиям В мире 06:56
В Вене стартует очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе Ядерная программа 06:24
Турция выступает за справедливый миропорядок - Эрдоган Турция 05:52
США используют все средства для достижения стабильности в Сомали - Госдеп США 05:04
Равный доступ всех стран к вакцинам позволит победить пандемию - ВОЗ В мире 04:28
ВМФ России получит модернизированный мини-крейсер до конца 2023 года Россия 03:54
В ВОЗ заявили, что страны обсудят глобальное соглашение по борьбе с пандемией в 2022 году В мире 03:20
В Греции объявили национальный траур в связи со смертью экс-президента страны Европа 02:46
Названы главные признаки дефицита витамина D в организме В мире 02:11
Во Франции задержали подозреваемого в поставке компонентов для химоружия в Сирии Европа 01:38
Премьер Сомали провел перестановки в кабмине Другие страны 00:57
Последний «Человек-паук» стал самым кассовым голливудским фильмом 2021 года Интересное 00:37
Умер российский актер дубляжа, озвучивший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере В мире 00:15
Азербайджанская армия еще больше укрепляется и модернизируется Политика 00:01
В США предупредили об опасности омикрон-штамма для системы здравоохранения США 26 декабря 23:49
В Бельгии начали действовать новые коронавирусные ограничения Европа 26 декабря 23:17
Сектор мобильной связи в Турции вырос на 19% в третьем квартале Турция 26 декабря 22:51
Минздрав Израиля разрешил использование лекарства от COVID-19 компании Pfizer Израиль 26 декабря 22:37
Ученые заявили о способности COVID-19 оставаться в теле человека семь месяцев В мире 26 декабря 21:56
В Грузии создается Национальная лаборатория качества медикаментов Грузия 26 декабря 21:37
В Иране представили первый продукт клеточной терапии собственного производства Иран 26 декабря 21:21
"Манчестер Сити" обыграл "Лестер" со счетом 6:3 в матче чемпионата Англии по футболу Спорт 26 декабря 21:18
Растет интерес граждан Казахстана к недвижимости в Турции Турция 26 декабря 21:00
В такси Нью-Йорка появился Ford Mustang Mach-E (ФОТО) США 26 декабря 20:58
Зохра Агамирова удостоена звания "Спортсменка года" Общество 26 декабря 20:19
В мире использовано почти 9 млрд доз вакцин от коронавируса В мире 26 декабря 19:44
Девятилетняя девочка погибла в ДТП на трассе под Москвой Россия 26 декабря 19:11
Грузия обнародовала наиболее импортируемые товары из Азербайджана Грузия 26 декабря 18:30
Премьер Израиля ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 Израиль 26 декабря 18:11
Турецкий ЗРК HİSAR-O успешно сбил беспилотный самолет-мишень (ФОТО) Турция 26 декабря 17:36
Власти ФРГ не успевают в срок вакцинировать от коронавируса 80% населения Европа 26 декабря 16:52
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 26 декабря 16:19
В Азербайджане выявлено еще 511 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 178 человек Общество 26 декабря 16:15
Песков заявил, что у Путина и Байдена наладился очень хороший диалог Россия 26 декабря 15:53
Казахстан увеличил выработку и импорт электроэнергии Энергетика 26 декабря 15:32
EMIN завершил концертный тур 2021 года в Баку и вручил ключи от квартиры победительнице акции "Репутация" (ФОТО) Звёздный мир 26 декабря 15:25
Умер экс-президент Греции Каролос Папульяс В мире 26 декабря 15:17
В Башкирии столкнулись более 30 автомобилей, есть погибший и пострадавшие Россия 26 декабря 14:54
В Иране за сутки от коронавируса скончались более 50 человек Общество 26 декабря 14:28
Спецназ Турции ликвидировал 3 террористов на севере Сирии Турция 26 декабря 14:07
В Японии из-за сильных снегопадов отменили более 100 авиарейсов В мире 26 декабря 13:53
Промпроизводство в Узбекистане выросло почти в 15 раз с начала года Узбекистан 26 декабря 13:12
В России зафиксировали 968 смертей из-за коронавируса за сутки Россия 26 декабря 12:45
В азербайджанской армии прошел курс по организации воспитательной работы и специальности психолога (ФОТО) Политика 26 декабря 12:43
В Баку завтра будет до 10 градусов тепла Общество 26 декабря 12:17
Производимые в Азербайджане маски на 99% защищают людей от вирусов - руководитель Бакинской текстильной фабрики Общество 26 декабря 11:40
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор (ВИДЕО) Политика 26 декабря 11:31
Худаферинcкие мосты являются историческим памятником - НАНА Общество 26 декабря 11:18
Товарооборот между Грузией и Азербайджаном с начала года превысил $997 млн Грузия 26 декабря 11:16
В Грузии за сутки выявлено более 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 26 декабря 11:09
Все новости