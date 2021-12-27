Глава МИД Азербайджана о сроках создания рабочей группы по демаркации границы с Арменией

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская сторона изложила свою позицию и готова начать процесс создания рабочей группы по делимитации и демаркации границы с Арменией.

Об этом сказал в понедельник глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, отвечая на вопрос Trend в ходе пресс-конференции по итогам 2021 года.

«Мне трудно назвать точную дату. Потому что для этого каждая сторона должна дать свое согласие, и это взаимная процедура. Азербайджанская сторона изложила свою позицию и готова начать этот процесс. Надеемся, что Армения поймет, что этот процесс неизбежен, соответствует международным нормам и принципам и что нет альтернативы демаркации границы между государствами. Мы думаем, что в ближайшем будущем от Армении поступит позитивный месседж. С другой стороны, тот факт, что этот вопрос уже включен в трехстороннее сочинское заявление, означает, что его принимает и армянская сторона», - сказал Байрамов.

Напомним, что 14 декабря в Брюсселе Азербайджан и Армения пришли к согласию по вопросу создания временной рабочей группы по делимитации армяно-азербайджанской государственной границы.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)