Азербайджан в 2022 г. будет председательствовать на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в январе - апреле 2022 года будет председательствовать на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Об этом сказал в понедельник глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам года в сфере внешней политики, сообщает Trend.

Новость обновляется