Незаконный визит в Ханкенди Валери Пекресс не соответствует политике Франции - азербайджанский депутат (версия 2)
(первая версия в 11:50)
БАКУ /Trend/ - Незаконный визит в Ханкенди главы французского региона Иль-де-Франс, кандидата от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах Валери Пекресс не соответствует политике Франции.
Об этом сказал в понедельник депутат Солтан Мамедов на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает Trend.
«Этот шаг, носящий характер политической провокации, противоречит духу отношений Азербайджана и Франции, а также усилиям по обеспечению мира и стабильности в регионе», - сказал Мамедов.
Депутат отметил, что позиция, которую заняла Франция во время Отечественной войны Азербайджана, вызвала серьезные сомнения в беспристрастности этой страны, взявшей на себя такую важную миссию сопредседателя Минской группы ОБСЕ.
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