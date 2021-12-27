Незаконный визит в Ханкенди Валери Пекресс не соответствует политике Франции - азербайджанский депутат (версия 2)

(первая версия в 11:50)

БАКУ /Trend/ - Незаконный визит в Ханкенди главы французского региона Иль-де-Франс, кандидата от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах Валери Пекресс не соответствует политике Франции.

Об этом сказал в понедельник депутат Солтан Мамедов на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает Trend.

«Этот шаг, носящий характер политической провокации, противоречит духу отношений Азербайджана и Франции, а также усилиям по обеспечению мира и стабильности в регионе», - сказал Мамедов.

Депутат отметил, что позиция, которую заняла Франция во время Отечественной войны Азербайджана, вызвала серьезные сомнения в беспристрастности этой страны, взявшей на себя такую важную миссию сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

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