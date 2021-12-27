Работу по двустороннему соглашению между Азербайджаном и ЕС планируется завершить в следующем году – Джейхун Байрамов (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Работу по двустороннему соглашению между Азербайджаном и ЕС планируется завершить в следующем году.

Об этом в понедельник на пресс-конференции, посвященной итогам года в сфере внешней политики сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает Trend.

По его словам, приоритеты сотрудничества между Азербайджаном и ЕС до 2024 года уже утверждены.

Министр отметил интерес, проявляемый ЕС как к Азербайджану, так и к региону в целом.

«Об этом свидетельствуют многочисленные визиты в страну и регион. Переговоры по двустороннему соглашению между Азербайджаном и ЕС продолжаются. Соглашение состоит из четырех основных разделов. Они охватывают политическую безопасность, торговлю, экономику и другие направления. Думаем, что в 2022 году работа по соглашению будет завершена», - подчеркнул Байрамов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)