Азербайджан в 2022 г. будет председательствовать на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности (версия 2)

(первая версия в 12:32)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в январе-апреле 2022 года будет председательствовать на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Об этом сказал в понедельник глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам года в сфере внешней политики, сообщает Trend.

Министр отметил, что председательствовать в этой структуре очень ответственно.

"Считаю, что председательство Азербайджана будет успешным", - подчеркнул Байрамов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)