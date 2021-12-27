Незаконный визит в Ханкенди Валери Пекресс не соответствует политике Франции - азербайджанский депутат (версия 3)

(первая версия в 11:50)

БАКУ /Trend/ - Незаконный визит в Ханкенди главы французского региона Иль-де-Франс, кандидата от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах Валери Пекресс не соответствует политике Франции.

Об этом сказал в понедельник депутат Солтан Мамедов на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает Trend.

«Этот шаг, носящий характер политической провокации, противоречит духу отношений Азербайджана и Франции, а также усилиям по обеспечению мира и стабильности в регионе», - сказал Мамедов.

Депутат отметил, что позиция, которую заняла Франция во время Отечественной войны Азербайджана, вызвала серьезные сомнения в беспристрастности этой страны, взявшей на себя столь важную миссию сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

«В последнее время мы стали свидетелями некоторых инициатив, направленных на восстановление доверия во взаимоотношениях. Правительство Франции заявило том, что хочет внести вклад в процесс разминирования освобожденных территорий. По инициативе президента Макрона между главами Азербайджана и Армении была организована неформальная встреча. Эти шаги расцениваются как попытка Франции участвовать в формировании атмосферы мира и сотрудничества на Южном Кавказе. Однако незаконный визит Валери Пекресс на азербайджанские территории никак не соответствует политике, заявленной Францией. Кстати, отмечу, что этот тайный и незаконный визит был с сожалением встречен определенными политическими кругами Франции. Вице-президент Группы дружбы Азербайджан-Франция, президент Ассоциации друзей Азербайджана Жером Ламбер, выступая со специальным заявлением в Национальной ассамблее (нижняя палата французского парламента), призвал Францию и ее представителей уважать элементарные нормы международного права во имя прочного мира, не совершать предвзятых поступков. Мы можем понять определенные тактические ходы кандидатов [в президенты Франции] в ходе избирательной кампании, однако территориальная целостность, суверенитет Азербайджана, фундаментальные принципы международного права никоим образом не могут использоваться в качестве элемента этой кампании. Это неуважение кандидата, в первую очередь, к своей стране, а также к международному праву. Весь мир признает, что после 44-дневной Отечественной войны в регионе сформированы совершенно иные реалии, а также изменилась конфигурация безопасности. Ведущие государства, в том числе Франция, могут сыграть важную роль в формировании атмосферы доверия, возобновлении экономических, политических, гуманитарных и культурных связей. Сегодня в азербайджано - французских отношениях создана очень хорошая основа для исторического сотрудничества. Исходя из этого, работа по развитию отношений не только принесет пользу обеим странам, но также послужит безопасности и процветанию в регионе», - сказал Мамедов.

Напомним, что 22 декабря глава французского региона Иль-де-Франс, кандидат от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах во Франции Валери Пекресс совершила незаконный визит в азербайджанский город Ханкенди. В связи с этим МИД Азербайджана направил ноту протеста Франции.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)