Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих, предотвративших провокацию на границе 16 ноября
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 декабря подписал распоряжение о награждении военнослужащих министерства обороны Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих, предотвративших провокацию на границе 16 ноября.
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