Утверждено Положение о Государственной службе специальной связи и информационной безопасности - Указ(версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 декабря подписал указ об утверждении Положения о Государственной службе специальной связи и информационной безопасности, структуры Службы, численности военнослужащих и гражданских работников, перечня должностей высшего офицерского состава.
В соответствии с указом утверждаются:
- "Положения о Государственной службе специальной связи и информационной безопасности".
- "Структура Государственной службы специальной связи и информационной безопасности".
- "Количественный предел военнослужащих и гражданских работников Государственной службы специальной связи и информационной безопасности".
- "Перечень должностей высшего офицерского состава Государственной службы специальной связи и информационной безопасности".
Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.