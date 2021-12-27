Учреждена юбилейная медаль «30-летие Государственного таможенного комитета Азербайджана»

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 декабря утвердил закон о внесении изменения в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана» в связи с учреждением юбилейной медали «30-летие (1992-2022) Государственного таможенного комитета Азербайджана» и медали «За плодотворное сотрудничество с таможенными органами».

Согласно изменению, к пункту 2 закона «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана» после части «Юбилейная медаль «25-летие (1992-2017) Государственного таможенного комитета Азербайджана» добавляются новые части:

«Юбилейная медаль «30-летие (1992-2022) Государственного таможенного комитета Азербайджана»;

«Медаль «За плодотворное сотрудничество с таможенными органами».

Утверждается «Положение о юбилейной медали Азербайджана «30-летие (1992-2022) Государственного таможенного комитета Азербайджана» и «Изображение юбилейной медали Азербайджана «30-летие (1992-2022) Государственного таможенного комитета Азербайджана».

Утверждается «Положение о медали Азербайджана «За плодотворное сотрудничество с таможенными органами» и «Изображение медали Азербайджана «За плодотворное сотрудничество с таможенными органами».