Повышено ежемесячное денежное довольствие сотрудников МВД Азербайджана, имеющих специальные звания (Версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 23 декабря, в 16:03)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев 23 декабря подписал указ о повышении ежемесячного денежного довольствия сотрудников МВД Азербайджана, имеющих специальные звания, и ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданского персонала.

В Указе говорится:

"1. К ежемесячным должностным окладам сотрудников министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, имеющих специальные звания, установить надбавку в размере 20 процентов от оклада.

2. Ежемесячные должностные (тарифные) оклады не являющихся государственными служащими гражданских сотрудников МВД Азербайджанской Республики повысить в среднем на 20 процентов.

3. Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

4. Установить, что надбавка, предусмотренная в части 1 настоящего Указа, выплачивается МВД Азербайджанской Республики в соответствии с численностью и составом, согласованными с министерством финансов Азербайджанской Республики.

5. МВД и министерству финансов Азербайджанской Республики принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из настоящего Указа.

6. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2022 года".