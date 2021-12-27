БАКУ/Trend/ - По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве прошло мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие представители азербайджанской диаспоры и молодежных объединений России и Азербайджана, а также официальные лица.

Выступившая на мероприятии руководитель гуманитарных программ Российского представительства Фонда Гейдара Алиева Тамилла Ахмедова рассказала о деятельности в гуманитарной сфере в этой стране Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) под руководством Лейлы Алиевой, высоко оценила участие молодых членов организации в гуманитарных мероприятиях.

Ответственный секретарь АМОР Джейхун Гусейнов от имени председателя Объединения Лейлы Алиевой поздравил гостей с предстоящим Днем солидарности азербайджанцев мира и наступающим Новым годом, проинформировал о деятельности организации в 2021 году.

Было отмечено, что под руководством Лейлы Алиевой Азербайджанское молодежное объединение России осуществило ряд новых проектов, продолжило успешное сотрудничество с общественными объединениями и высшими учебными заведениями России.

Затем были награждены самые активные азербайджанские клубы в высших ученых заведениях России.

Праздничное мероприятие продолжилось концертной программой, на которой были представлены национальная музыка и танцы.