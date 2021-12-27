На телеканале «Россия-1» показан репортаж о Президенте Ильхаме Алиеве и об Азербайджане (ФОТО)

Политика 27 декабря 2021 20:39 (UTC+04:00)
На телеканале «Россия-1» показан репортаж о Президенте Ильхаме Алиеве и об Азербайджане (ФОТО)

БАКУ/Trend/- 26 декабря в программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1» был показан репортаж о Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве и нашей стране.

Trend предлагает вниманию данный репортаж.

Ведущий: 24 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил 60-летний юбилей. Во главе государства он более 18 лет. За это время Азербайджан достиг значительных успехов в экономике, социальной сфере. А сам Ильхам Алиев обрел весомый авторитет на международной арене. Особенность отношений Алиева с Путиным – оба держат данное друг другу слово. Ценное качество в наше время.

Свой юбилей Президент Ильхам Алиев встретил в Шуше, что его Распоряжением объявлена культурной столицей Азербайджана. Никаких многолюдных торжественных мероприятий, краткое выступление по телевидению с благодарностью за полученные поздравления и посещение мечети.

В эти дни в Азербайджане работал наш спецкорр Сергей Зенин. Тема его репортажа - «Русский язык в Азербайджане». К слову, по недавнему исследованию Института русского языка имени А.С.Пушкина Российской академии наук Азербайджан по распространенности великого и могучего в системе образования выглядит вполне достойно, опережая другие республики Кавказа.

Из Баку - Сергей Зенин.

Житель: От меня огромный привет - коренным москвичам от коренного бакинца.

Сергей Зенин: Старый город. Сюда залетают и здесь смешиваются ароматы морского прибоя, поджаренного хлеба и чая с чабрецом. Это - сердце Баку, место для ностальгии.

Вот так они устроены, эти туристы: обязательны должны здесь, на этой брусчатке остановиться, поскользнулся и снять это на память. Потому что это был прекрасный советский фильм, в котором было всем уютно и тепло.

Скажите, пожалуйста, часто здесь туристы поскальзываются?

Житель: Каждый день бывает. Нам очень приятно.

Сергей Зенин: Люди со всей некогда огромной страны стремятся попасть на эту брусчатку, наверное, так же как на Красную площадь. Рассказывайте, откуда вы приехали, пожалуйста?

Туристка: Мы приехали из Эстонии. Очень рады, что наконец-то смогли посетить эту страну.

Сергей Зенин: Среди азербайджанцев среднего возраста и старше сложно найти человека, который бы не говорил по-русски. В столице это и вовсе считается дурным тоном. Издания русской классики и современной литературы в Баку продаются в нескольких магазинах. В полированных витринах Дома русской книги отражается практически весь центр Баку и на самом деле это очень символично. Потому что, как известно, сначала было Слово.

Директор Дома русской книги Исрафил Исмаилов: Дом русской книги – это не только книжный магазин, это еще и культурный центр для почитателей русского языка.

Сергей Зенин: Автограф-сессии, мастер-классы в Доме русской книги проходят регулярно. Школьники младших классов пришли послушать известную писательницу. Их знакомство с русским языком начинается, как и положено, со сказки.

Писательница Солмаз Аманова: Когда мне было 6 лет, мне задали вопрос: сколько слов ты знаешь на азербайджанском языке? Знала всего 6 слов: арбуз-гарпыз… Ну жили среди русских.

Сергей Зенин: В средние русскоязычные школы конкурс как в институт. Самая известная и самая престижная номер 6. Ее заканчивал сам Президент Ильхам Алиев.

Директор школы номер 6 Гюльшан Оруджева: Родители, которые не владеют русским, они тоже хотят дать в русский сектор, потому что они думают, что для них это было в жизни может быть поражение, что они не до конца выучили русский язык, и хотя бы дети знали русский язык.

Сергей Зенин: В сфере высшего образования – картина похожая. Русский в тренде, в том числе благодаря преподавателям из Москвы. При поддержке Фонда Гейдара Алиева открыты филиалы престижных московских вузов.

Ректор Бакинского филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Наргиз Пашаева: Московский университет – это желание каждого ученого, каждого, я думаю, студента приобщиться к этому большому пространству.

Сергей Зенин: Корпусам всего 12 лет, но за это время удалось добиться главного. В этих коридорах поселился дух МГУ. Ни с чем не спутаешь, усилиями ректора принесен вместе с бесценными знаниями. Библиотека филиала: корешки с фамилиями всемирно известных авторов, ученых с мировым именем. Именно здесь в этом зале отправная точка, место силы.
Редчайшее издание конца позапрошлого и начала прошлого века - Александр Сергеевич Пушкин, 4 тома, 1855 год, Санкт-Петербург. А здесь раритетные печатные издания - «Заря Востока», апрель 1870 года. И все это в филиале Московского государственного университета в Баку. Представляете, как это важно?! Какое проникновение культур.

Преподаватели из Москвы работают вахтовым методом. Смены часты, но на программе занятий это никак не отражается. Ведь подход университетский, классический.

Студенты от этого только выигрывают. У них есть уникальная возможность получить знания буквально от всей профессуры российского МГУ.

Доцент кафедры органической химии МГУ Алексей Романов: Это продвигает отношения между странами, это строит надежный залог для взаимного сотрудничества и партнерства соответственно между государствами, и, в целом, это позволяет налаживать контакты между простыми людьми.

Сергей Зенин: Филиал Медицинского университета имени Сеченова расположен в центре Баку. Ректор Азиз Алиев, профессор медицины и практикующий хирург-онколог, знает, что требовать от каждого студента.

Ректор Азиз Алиев: Я всегда говорю своим студентам: врач, вне зависимости, он хирург, терапевт, радиолог, должен вечно учиться. Потому что медицина настолько быстро развивается.

Сергей Зенин: Схема та же, что и в филиале МГУ. Преподаватели, которые из Москвы, работают посменно. Студенты те, которых мы видели на лекции, внимают буквально каждому слову.

Профессор Медицинского университета имени Сеченова Марина Бойченко: Студенты, интересующиеся, причем досконально, иногда буквально, образно говоря, заваливают вопросами, чтобы именно узнать истину.

Сергей Зенин: Свободное от занятий время преподаватели посвящают туризму. В достопримечательностях в Азербайджане недостатка нет. Вот этим виноградникам несколько лет, а уже делают модное органическое вино, за которым встали в очередь негоцианты со всего мира.

Проезжаем по дороге в одно из самых интересных мест Азербайджана - село Ивановка. Здесь испокон веков живут русские, молокане, духовные христиане, не признающие икон и крестов, но их главная книга - все та же Библия.

Священник христиан-молокан села Ивановка Сергей Казаков: Все заключается в ней, весь смысл жизни, все, что мы черпаем из нее.

Сергей Зенин: В Ивановке действует единственный на всем постсоветском пространстве колхоз. Решение оставить название и не менять принцип хозяйствования было принято еще при Гейдаре Алиеве.

Председатель колхоза Василий Новосельцев: Мы – русские, вера у нас молоканская, но все люди относятся добросовестно к работе.

Сергей Зенин: Андрей - потомственный скотник, профессию перенял от отца. В столицу не рвется, в колхозе он передовик.

Сергей Зенин: Сама работа нравится? Молодой парень…

Андрей Харитонов: Мы привыкли со скотиной, мы всю жизнь со скотиной. Мы когда родились, у нас уже скотина. У всех по домам стоит скотина. Так что животноводство у нас в крови.

Сергей Зенин: Продукты питания только местные, натуральные. Хлеба хватает, впрочем, как и зрелищ. В советское время в любом колхозе обязательно должен был быть свой клуб. Особенно в таком как этот, где проживает 2700 человек. Но то, что вы сейчас видите – это не клуб, это Дворец культуры.

Это только часть Ивановского хора. Перед Новым годом большинство исполнителей разъехались по друзьям и родственникам -азербайджанцам и русским. Здесь совершено не важно, кто ты по национальности, паспорт один у всех.

Протоиерей Храма Архангела Михаила в Баку Мефодий Эфендиев: То есть, все живут сообща, понимают, что для нас, граждан Азербайджана, эта страна является одним большим общим домом.

Сергей Зенин: История росписи этого храма поразит любого. Художник-мусульманин по рождению принял христианство и посвятил остаток своих лет оформлению православной церкви. Ушел из жизни раньше, чем успел закончить работу. Ее продолжили друзья и близкие.

Художник Батухан Хагвердиев: Для него было важно, чтобы эта работа была закончена. Он оставил огромное количество рукописей, эскизов.

Сергей Зенин: Баку, несмотря на жесткие ковидные ограничения, не унывает. В галереях и культурных центрах проходят выставки. Азербайджан не только многонационален, он еще и мультикультурен. И это здесь развивают максимально. Так, сегодня в Центре Гейдара Алиева проходит выставка современной бразильской художницы.
В кафе и ресторанах потрясающие по вкусу и разнообразию блюда.

Специалист по кулинарии Фархад Ашурбейли: Азербайджан всегда стоял на основном логистическом пути еще средних веков - на Шелковом пути. Соответственно, он впитал в себя очень много продуктов со всего света.

Сергей Зенин: А в Старом городе, если очень захотеть, то можно даже зайти в гости к совершенно незнакомым людям и через 5 минут почувствовать себя здесь абсолютно как дома.

На телеканале «Россия-1» показан репортаж о Президенте Ильхаме Алиеве и об Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
На телеканале «Россия-1» показан репортаж о Президенте Ильхаме Алиеве и об Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
На телеканале «Россия-1» показан репортаж о Президенте Ильхаме Алиеве и об Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
На телеканале «Россия-1» показан репортаж о Президенте Ильхаме Алиеве и об Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
На телеканале «Россия-1» показан репортаж о Президенте Ильхаме Алиеве и об Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
На телеканале «Россия-1» показан репортаж о Президенте Ильхаме Алиеве и об Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
На телеканале «Россия-1» показан репортаж о Президенте Ильхаме Алиеве и об Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
На телеканале «Россия-1» показан репортаж о Президенте Ильхаме Алиеве и об Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
На телеканале «Россия-1» показан репортаж о Президенте Ильхаме Алиеве и об Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
На телеканале «Россия-1» показан репортаж о Президенте Ильхаме Алиеве и об Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
На телеканале «Россия-1» показан репортаж о Президенте Ильхаме Алиеве и об Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На телеканале «Россия-1» показан репортаж о Президенте Ильхаме Алиеве и об Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На телеканале «Россия-1» показан репортаж о Президенте Ильхаме Алиеве и об Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На телеканале «Россия-1» показан репортаж о Президенте Ильхаме Алиеве и об Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На телеканале «Россия-1» показан репортаж о Президенте Ильхаме Алиеве и об Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На телеканале «Россия-1» показан репортаж о Президенте Ильхаме Алиеве и об Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На телеканале «Россия-1» показан репортаж о Президенте Ильхаме Алиеве и об Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На телеканале «Россия-1» показан репортаж о Президенте Ильхаме Алиеве и об Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На телеканале «Россия-1» показан репортаж о Президенте Ильхаме Алиеве и об Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На телеканале «Россия-1» показан репортаж о Президенте Ильхаме Алиеве и об Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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