Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования главе Греции (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 декабря направил письмо с соболезнованиями президенту Греции Катерине Сакелларопулу.

"Глубоко опечален известием о кончине бывшего Президента Греческой Республики, видного государственного и общественно-политического деятеля Каролоса Папульяса.

Высоко оцениваю вклад Каролоса Папульяса в развитие азербайджано-греческих связей, всегда с самыми приятными впечатлениями вспоминаю встречи с ним.

Разделяя Ваше горе в связи с этой тяжелой утратой, выражаю глубокие соболезнование Вам, семье покойного и всему народу Греции", - говорится в письме главы государства.