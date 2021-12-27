Садыр Жапаров поздравил Президента Ильхама Алиева (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

"Примите мои самые искренние поздравления с 60-летием.

Уверен, что прочные узы дружбы и стратегического партнерства между Кыргызстаном и Азербайджаном, основанные на многовековой общей истории, близости духовных и культурных ценностей, будут и дальше углубляться в коренных интересах наших народов.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности!", - говорится в письме.