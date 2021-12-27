Ицхак Герцог поздравил Президента Ильхама Алиева (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Израиля Ицхак Герцог направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

"Уважаемый господин Президент.

Рад от имени Государства и народа Израиля передать Вам самые сердечные пожелания по случаю 60-летнего юбилея. Как говорится в еврейской традиции, желаю Вам прожить 120 лет!

Отношения между нашими странами такие же древние и прочные, как их история. Ваш народ является ярким примером мусульманско-еврейского сосуществования. Евреи в Азербайджане живут в мире и гармонии, как братья и сестры, что является многолетним наследием. Неслучайно евреи азербайджанского происхождения имеют большую связь с Вашим народом.

Под Вашим руководством Азербайджан добился прогресса благодаря экономическому развитию, финансовой стабильности и влиятельной дипломатии. Ваши вызывающие восхищение шаги в борьбе с пандемией коронавируса являются лишь одним из примеров Вашего эффективного руководства. Уверен, что Азербайджан сможет сыграть решающую роль в нормализации связей в регионе Каспийского моря.

Разрешите пригласить Ваше превосходительство посетить с визитом Израиль. Мне действительно будет очень приятно принимать Вас в Израиле, и это станет важным фундаментом между нашими народами. Кроме того, в этом году мы надеемся на открытие посольства Азербайджанской Республики в Государстве Израиль. Это стало бы естественным продолжением открытия торгового и туристического представительств Азербайджана.

Еще раз прошу Вас принять самые сердечные пожелания по случаю 60-летнего юбилея. Израиль счастлив, что имеет такого друга, как Вы, и я, пользуясь периодом президентства, буду стремиться к расширению и углублению связей между нашими народами", - говорится в письме.